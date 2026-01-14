 Aller au contenu principal
Le bureau de la Fed de New York prévoit d'effectuer des achats d'une valeur de plus de 55 milliards de dollars au cours du mois prochain
information fournie par Reuters 14/01/2026 à 21:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le bureau des opérations de la Réserve fédérale de New York prévoit d'effectuer environ 15,4 milliards de dollars d'achats de réinvestissement et environ 40 milliards de dollars supplémentaires d'achats de gestion des réserves entre le 15 janvier et le 12 février, selon un calendrier publié mercredi.

Banques centrales
