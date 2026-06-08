Le Brésil suspend la vaccination contre la dengue par dose unique après deux morts suspectes

Des moustiques *Aedes aegypti* dans un laboratoire à Curitiba, dans l'Etat du Paraná, le 19 mars 2026 au Brésil ( AFP / Nelson ALMEIDA )

Le gouvernement brésilien a annoncé lundi la suspension temporaire de l'utilisation du premier vaccin mondial à dose unique contre la dengue, après l'identification de deux décès suspects.

Depuis le début d'année, plus d'un demi-million de personnes, notamment des professionnels de santé, ont reçu une dose de ce vaccin développé au Brésil, par l'institut public Butantan, et homologué en novembre par les autorités sanitaires.

Transmise aux humains par le moustique tigre, la dengue peut provoquer une forte fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires, des nausées et des éruptions cutanées. Dans de rares cas, elle peut être mortelle.

Parmi les 501.044 personnes vaccinées de janvier à fin mai, 3.703 ont présenté des symptômes similaires à ceux de la dengue, soit 0,7% du total, et 42 des "réactions plus sévères", selon le ministère de la Santé.

Trois cas graves ont été recensés, dont deux ayant entraîné les décès d'un homme de 58 ans et d'une femme de 48 ans. Une femme de 38 ans a dû être placée en soins intensifs, mais elle est sortie de l'hôpital.

"Il n'y a pas de données suffisantes pour établir un lien de cause à effet entre le vaccin et ces trois cas graves, mais c'est un signal d'alerte", a déclaré le ministre de la Santé, Alexandre Padilha, en conférence de presse.

"Même si les 42 cas les plus sévères ne représentent que 8 cas sur 100.000 (...) nous avons décidé d'interrompre la vaccination à titre temporaire" par "précaution", a-t-il ajouté.

Le ministre affirme que ces effets indésirables étaient "absolument inattendus", car ils n'avaient pas été observés quand le vaccin avait été testé sur plus de 16.000 volontaires dans 14 Etats brésiliens, avec une efficacité de 91,6% contre la forme la plus grave de la maladie.

Le seul autre vaccin disponible contre la dengue à l'échelle mondiale est le TAK-003, pour lequel deux doses espacées de trois mois sont nécessaires, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

La dose unique peut permettre d'accélérer et de faciliter des campagnes de vaccination de masse.

En 2024, le Brésil a enregistré plus de 6.000 morts de la dengue, près de la moitié du total mondial de décès rapportés, mais la situation s'est nettement améliorée l'an dernier.