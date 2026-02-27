 Aller au contenu principal
Le boycott de la cérémonie d’ouverture des Jeux paralympiques de Milan-Cortina s'étend
information fournie par Reuters 27/02/2026 à 18:26

par Giancarlo Navach

MILAN, 27 février - A une semaine du début des Jeux paralympiques de Milan-Cortina, la liste des pays désirant bouder la cérémonie d'ouverture à Vérone s'allonge, en réaction à la réintégration de sportifs russes et biélorusses.

Le Comité international paralympique (CIP) a annoncé plus tôt dans le mois que six athlètes russes et quatre athlètes biélorusses participeraient aux Jeux paralympiques avec leur hymne et leur drapeau.

Les deux pays ont été bannis des compétitions paralympiques après l'invasion de l'Ukraine par Moscou en 2022, mais ont retrouvé leurs droits de membres à part entière du Comité international paralympique après la levée de leurs suspensions partielles en septembre.

L'Ukraine a annoncé la semaine dernière son intention de boycotter la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques, exigeant que le drapeau ukrainien ne soit pas utilisé lors de la soirée à Vérone.

Dans la foulée, la Finlande a confirmé vendredi que ses athlètes ne participeraient pas à la cérémonie, selon un représentant du CIP, Craig Spence.

La République tchèque, la Lettonie, la Pologne et les Pays Bas ont également déclaré leur intention de boycotter l'événement.

Le Canada et la Grande-Bretagne ne seront pas non plus représentés, leurs délégations étant retenues à Cortina, à 250 km de Vérone, pour des compétitions de para ski alpin, a rapporté Craig Spence.

"Le CIP n'a pas connaissance d'aucun autre pays choisissant de ne pas participer ou de boycotter la cérémonie", a-t-il complété.

Les Jeux paralympiques de Milan-Cortina se déroulent du 6 au 15 mars.

De nombreux comités nationaux paralympiques - principalement en Europe - ont contesté la décision du CIP, arguant que les sportifs russes et biélorusses auraient dû concourir sous bannière neutre comme lors des Jeux olympiques de Milan-Cortina qui ont eu lieu plus tôt dans le mois.

L'Italie enverra entre 20 et 25 de ses athlètes lors de la cérémonie d'ouverture, principalement des hockeyeurs.

De nombreux sportifs ne pourront être présents à Vérone à cause de l'éclatement géographique des compétitions qui se déroulent à Milan, Val di Fiemme et Cortina.

(Version française Zhifan Liu, édité par Jean-Stéphane Brosse)

