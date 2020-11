Le Boeing 737 MAX bientôt de retour en Europe

Aujourd'hui, le Boeing 737 MAX, cloué au sol depuis près de vingt mois après deux accidents ayant fait en tout 346 victimes, peut à nouveau voler mais seulement au-dessus du territoire américain. Le feu vert de l'administration de l'aviation civile (FAA) à Washington a été donné le 20 novembre avec la publication de l'approbation finale. Mais cette remise en service ne concerne que les avions qui survolent les États-Unis. L'extension à l'Europe n'est plus automatique et, de son côté, l'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA, basée à Cologne) a repris le processus de certification, mobilisant une vingtaine d'experts.

Les experts européens sont arrivés globalement aux mêmes conclusions que leurs homologues américains, avec quelques nuances. Toutes ces analyses sont faites en toute transparence et l'EASA vient de publier sur son site une « proposition de directive de navigabilité ». Il est ouvert à la consultation pendant 28 jours et les personnes habilitées (avionneurs, motoristes, experts, organisations professionnelles, etc.) peuvent apporter des observations. Une fois l'analyse effectuée, l'EASA publiera alors une consigne de navigabilité, le « bon pour le service », vers la mi-janvier.

Mises à jour

Les mises à jour logiciel concernent l'ordinateur de contrôle de vol, y compris le MCAS, le système anti-décrochage à l'origine des accidents, la génération d'une alerte en cas de désaccord

