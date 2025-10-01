Le bilan du séisme aux Philippines s'alourdit à plus de 60 morts

(Actualisé, précisions)

Le bilan du séisme de magnitude 6,9 qui a frappé mardi le centre des Philippines s'est alourdi à 69 morts, ont déclaré mercredi des représentants de la défense civile, alors que des équipes de recherche et de secours ont été dépêchées dans les zones sinistrées et que les autorités s'affairaient pour rétablir l'électricité et l'eau.

Plus de 150 personnes ont également été blessées, selon un représentant de la défense civile régionale. Ce bilan pourrait évoluer alors que les informations continuaient de remonter aux services nationaux de gestion des catastrophes.

Le président Ferdinand Marcos Jr a assuré aux rescapés qu'ils bénéficieraient rapidement d'une aide, exprimant également ses condoléances aux proches des victimes du séisme.

La province de Cebu, au large de laquelle se trouve l'épicentre du séisme, est l'une des destinations touristiques les plus populaires des Philippines. Elle compte quelque 3,4 millions d'habitants.

En dépit du séisme, l'aéroport international Mactan-Cebu, le deuxième le plus important du pays, est resté ouvert.

Plusieurs répliques ont été enregistrées, dont la plus puissante d'une magnitude de 6.

Aucune alerte au tsunami n'a été lancée.

Deux puissants séismes s'étaient déjà produits en janvier dernier, sans que des victimes ne soient alors signalées.

(Mikhail Flores et Karen Lema; version française Jean Terzian)