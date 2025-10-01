Le bilan du séisme aux Philippines s'alourdit à 60 morts

Le bilan du séisme de magnitude 6,9 qui a frappé mardi le centre des Philippines s'est alourdi à 60 morts, a déclaré mercredi un représentant de la défense civile au cours d'un point de presse, ajoutant que ce bilan était provisoire alors que les opérations de recherche et de secours se poursuivaient.
(Mikhail Flores et Karen Lema; version française Jean Terzian)
