information fournie par Reuters • 29/11/2025 à 09:07

Le bilan des inondations en Thaïlande s'alourdit à 162 morts, selon le gouvernement

Les inondations dans le sud de la Thaïlande ont fait 162 morts, selon un dernier bilan annoncé samedi par le porte-parole du gouvernement, Siripong Angkasakulkiat.

Un précédent bilan faisait état de 145 décès.

(Reportage de Panarat Thepgumpanat à Bangkok ; version française Elizabeth Pineau)