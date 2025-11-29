 Aller au contenu principal
Le bilan des inondations en Thaïlande s'alourdit à 162 morts, selon le gouvernement
information fournie par Reuters 29/11/2025 à 09:07

Les inondations dans le sud de la Thaïlande ont fait 162 morts, selon un dernier bilan annoncé samedi par le porte-parole du gouvernement, Siripong Angkasakulkiat.

Un précédent bilan faisait état de 145 décès.

(Reportage de Panarat Thepgumpanat à Bangkok ; version française Elizabeth Pineau)

Environnement
