Le bilan des inondations en Thaïlande s'alourdit à 162 morts, selon le gouvernement
information fournie par Reuters•29/11/2025 à 09:07
Les inondations dans le
sud de la Thaïlande ont fait 162 morts, selon un dernier bilan
annoncé samedi par le porte-parole du gouvernement, Siripong
Angkasakulkiat.
Un précédent bilan faisait état de 145 décès.
(Reportage de Panarat Thepgumpanat à Bangkok ; version française
Elizabeth Pineau)
information fournie par AFP Video•29.11.2025•09:58•
Images d'un immeuble résidentiel endommagé et de véhicules détruits après une nuit d'attaques contre la capitale ukrainienne. Des drones russes ont frappé Kiev, tuant au moins une personne et touchant des immeubles résidentiels dans plusieurs quartiers. IMAGES ...
information fournie par AFP Video•29.11.2025•09:57•
Images aériennes prises par un drone montrant des rues et des maisons inondées dans le nord de l'île indonésienne de Sumatra, où au moins 116 personnes ont perdu la vie à cause des inondations et des glissements de terrain, selon les autorités chargées de la gestion ...
information fournie par AFP Video•29.11.2025•09:57•
Des personnes déposent des fleurs en hommage aux victimes de l'un des incendies les plus meurtriers de Hong Kong, devant un mémorial improvisé près de Wang Fuk Court, le complexe résidentiel qui a brûlé pendant plus de 40 heures. IMAGES
information fournie par AFP Video•29.11.2025•09:56•
La réouverture symbolique de l'ambassade de Syrie aux Etats-Unis, après onze ans de fermeture, rappelle qu'une poignée de bâtiments diplomatiques d'un quartier cossu de la capitale américaine sont laissés à l'abandon.
