Le bilan des inondations en Indonésie s'alourdit à 303 morts

Le nombre de morts provoqués par les inondations et les glissements de terrain consécutifs aux pluies cycloniques sur l'île indonésienne de Sumatra est passé de 174 à 303, a déclaré samedi le chef de l'Agence nationale de gestion des catastrophes.

De vastes régions d'Indonésie, de Malaisie et de Thaïlande sont frappées depuis une semaine par des pluies torrentielles alimentées par un cyclone, avec la formation d'une tempête tropicale dans le détroit de Malacca.

Au moins 279 personnes sont toujours portées disparues, alors qu'environ 80.000 personnes ont été évacuées et que des centaines sont toujours bloquées dans trois provinces de l'île de Sumatra, la région la plus occidentale de l'Indonésie, a déclaré aux journalistes le chef de l'agence, Suharyanto.

Les secouristes ont utilisé des hélicoptères pour acheminer l'aide et assurer la logistique dans la partie nord de l'île, la plus touchée, avec des routes coupées et des infrastructures de communication détruites par des glissements de terrain.

De l'autre côté du détroit de Malacca, en Thaïlande, le bilan des inondations dans le sud du pays atteint 162 morts, a déclaré samedi le porte-parole du gouvernement, Siripong Angkasakulkiat.

(Reportage de Dewi Kurniawati à Jakarta ; Version française Elizabeth Pineau)