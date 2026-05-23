Le bilan de l'attaque contre un dortoir à Louhansk porté à 10 morts, dit un responsable prorusse

Le bilan de l'attaque de drone contre le dortoir d'un lycée de la région de Louhansk, occupée par la Russie, dans l'est de l'Ukraine, est passé de six à 10 morts, a annoncé samedi le chef de l'administration régionale prorusse.

Outre les 10 morts, 48 personnes ont été blessées et 11 sont toujours portées disparues, a ajouté Leonid Passetchnik.

La Russie a accusé vendredi l'Ukraine d'avoir délibérément visé cet internat dans la ville de Starobilsk et le président russe Vladimir Poutine a ordonné à son armée de préparer des représailles.

L'armée ukrainienne a démenti ces accusations et dit avoir pris pour cible une unité d'élite de commandement de drones.

(Maxim Rodionov, version française Bertrand Boucey)