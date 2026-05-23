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Le bilan de l'attaque contre un dortoir à Louhansk porté à 10 morts, dit un responsable prorusse
information fournie par Reuters 23/05/2026 à 10:12

Le bilan de l'attaque de drone contre le dortoir d'un lycée de la région de Louhansk, occupée par la Russie, dans l'est de l'Ukraine, est passé de six à 10 morts, a annoncé samedi le chef de l'administration régionale prorusse.

Outre les 10 morts, 48 personnes ont été blessées et 11 sont toujours portées disparues, a ajouté Leonid Passetchnik.

La Russie a accusé vendredi l'Ukraine d'avoir délibérément visé cet internat dans la ville de Starobilsk et le président russe Vladimir Poutine a ordonné à son armée de préparer des représailles.

L'armée ukrainienne a démenti ces accusations et dit avoir pris pour cible une unité d'élite de commandement de drones.

(Maxim Rodionov, version française Bertrand Boucey)

Guerre en Ukraine
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