Le BHV met fin à sa collaboration avec la plateforme en ligne Shein

Le spécialiste chinois du commerce en ligne Shein a annoncé la fin de sa collaboration mardi avec le BHV, confirmant des informations relayées dans la presse.

Shein avait ouvert en novembre dernier son premier magasin physique au monde au sein du BHV, au coeur de Paris, malgré les vives critiques en France contre les pratiques du spécialiste chinois du commerce en ligne et son modèle à bas coût.

"Cette collaboration a été conçue dès l'origine comme une initiative à durée limitée, les deux parties étant pleinement conscientes que ses résultats feraient l'objet d'une évaluation au moment opportun", a déclaré un porte-parole du groupe chinois.

Shein dit dans un communiqué regretter que "cette collaboration expérimentale se soit déroulée dans un contexte déjà marqué par d'importantes difficultés préexistantes".

L'ouverture du corner Shein dans le grand magasin parisien avait suscité la polémique après la découverte de la vente de poupées sexuelles à caractère pédopornographique mais aussi d'armes de catégorie A sur sa plateforme de vente en ligne ouverte à des vendeurs tiers ("marketplace").

La Société des grands magasins (SGM), qui gérait le BHV Marais, a annoncé céder le fonds de commerce à l'équipe dirigeante du grand magasin parisien, qui a fait part de son intention de se recentrer sur son coeur de métier historique, ont rapporté plus tôt plusieurs médias.

SGM n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

La nouvelle équipe dirigeante a qualifié le partenariat entre Shein et BHV d'"erreur stratégique", selon la presse.

(Rédaction de Reuters)