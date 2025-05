Le Betis rejoint Chelsea en finale de Ligue Conférence

Direction Wroclaw.

Chelsea a poursuivi sa balade de santé dans la compétition en écartant Djurgården (1-0) , après avoir creusé un écart de trois buts en Suède. Le seul but de la partie a été l’œuvre de Kiernan Dewsbury-Hall, parti en solo face à deux défenseurs mais à l’aise pour entrer dans la surface et ouvrir son pied gauche à ras du poteau de Jacob Rinne (38 e ). Suffisant pour faire tourner le cuir au retour des vestiaires et donc filer vers une potentielle victoire dans une quatrième compétition européenne, après la Ligue des champions, la Ligue Europa et la Coupe des vainqueurs de Coupes.…

AB pour SOFOOT.com