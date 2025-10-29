 Aller au contenu principal
Le bénéfice d'Aena en hausse de 8,9% sur les neuf premiers mois
information fournie par Boursorama avec AFP 29/10/2025 à 11:01

L'aéroport d'Ibiza, géré par Aena ( AFP / JAIME REINA )

Le groupe espagnol Aena, premier opérateur aéroportuaire au monde en nombre de passagers, a annoncé mercredi une hausse de 8,9% de son bénéfice net sur les neuf premiers mois de 2025, grâce au dynamisme du trafic aérien, porté par la forte fréquentation touristique en Espagne.

Le bénéfice net d'Aena "s'est élevé à 1,58 milliards d'euros, contre 1,45 milliards d'euros au cours de la même période l'année précédente", a indiqué dans un communiqué le groupe contrôlé à 51% par l'Etat espagnol.

Aena, qui dispose de 46 aéroports en Espagne, bénéficie de l'attractivité du pays, deuxième destination mondiale après la France.

En intégrant également l'aéroport anglais de Luton, près de Londres, spécialisé dans les compagnies à bas coût, et les aéroports gérés par le groupe espagnol au Brésil, Aena a accueilli entre janvier et septembre 294,1 millions de passagers (+4,1%), selon le communiqué du gestionnaire aéroportuaire.

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez avait précisé en septembre qu'Aena prévoyait de dépasser les 320 millions de passagers dans ses aéroports en 2025.

Le groupe espagnol avait, de son côté, annoncé à ce moment-là qu'il allait investir près de 13 milliards d'euros sur la période 2027-2031 pour agrandir et moderniser ses aéroports face à la concurrence accrue dans le secteur.

