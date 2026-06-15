Le beau-fils du prince héritier de Norvège condamné à quatre ans de prison pour viol

par Gwladys Fouche et Ilze Filks

Le beau-fils du prince héritier Haakon de Norvège a été reconnu coupable lundi de viol et de violences conjugales et condamné à quatre ans de prison à l'issue d'un procès de sept semaines qui a terni encore davantage l'image autrefois irréprochable de la famille royale du pays.

Marius Borg Hoiby, qui n'a ni titre royal ni fonctions officielles, a été reconnu coupable de 34 des 40 chefs d'accusation, dont deux chefs d'accusation de viol, de violences conjugales à l'encontre d'une ex-petite amie, ainsi que de possession et de trafic de drogue.

Il a été acquitté de deux autres chefs d'accusation de viol.

Marius Borg Hoiby a été reconnu coupable de violences conjugales à l'encontre de sa petite amie de l'époque entre mi-2022 et l'automne 2023. Il l'a frappée à plusieurs reprises au visage avec son poing, l'a étranglée, lui a claqué la porte au nez et lui a jeté des objets, a entendu le tribunal.

Le tribunal a entendu des témoignages sur la toxicomanie de Marius Borg Hoiby, visionné des vidéos qu'il avait lui-même réalisées de ses relations sexuelles et examiné des centaines de messages électroniques compromettants échangés avec d'anciennes partenaires.

Les procureurs, qui avaient requis sept ans et sept mois de prison, ont déclaré que les quatre femmes l'accusant de viol avaient à chaque fois été trop inconscientes ou trop incapables de se défendre contre lui après lors de fêtes.

"Le tribunal estime qu'il est prouvé qu'elle n'était pas en mesure de résister à l’acte", a déclaré le juge Jon Sverdrup Efjestad au sujet du viol commis au domicile du prince héritier, en lisant le verdict unanime rendu par le tribunal composé de trois juges.

Marius Borg Hoiby avait plaidé non coupable des accusations les plus graves portées contre lui, tout en reconnaissant certaines infractions moins graves, notamment le transport de 3,5 kg de marijuana, la violation d'ordonnances restrictives et des infractions au code de la route.

Le fils de princesse héritière Mette-Marit fera appel du verdict, a déclaré son avocat Petar Sekulic aux quotidiens VG et Aftenposten. Le ministère public a indiqué qu'il envisagerait de faire appel après avoir pris connaissance de l'intégralité du verdict de 127 pages.

"C'est une victoire pour notre système judiciaire (...) personne ne peut échapper à la justice pour des actes criminels graves en raison de son identité ou de ses relations", a dità Reuters le procureur Sturla Henriksboe.

(Reportage de Gwladys Fouche à Oslo et Ilze Filks à Stockholm; Version française Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)