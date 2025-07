Le Bayern Munich officialise l’arrivée de Luis Díaz

Luis Díaz change de rouge.

C’est officiel, Luis Díaz quitte Liverpool et débarque au Bayern Munich contre 75 millions d’euros . L’attaquant colombien de 28 ans était arrivé mardi en Bavière, et il n’était plus qu’une question de temps avant de le voir poser sous ses nouvelles couleurs. Sous contrat avec le Bayern jusqu’en 2029 , on pourra voir Luis Díaz combiner avec Harry Kane et Michael Olise la saison prochaine. De quoi faire frémir les défenses de Bundesliga.…

ARM pour SOFOOT.com