Le Bayern Munich déroule, le Bayer Leverkusen fait craquer l’Inter

Il ne fallait pas arriver en retard ce mardi, pour la sixième journée de Ligue des champions !

La rencontre opposant le Shakhtar Donetsk (27 e au classement provisoire) au Bayern Munich (8 e ) en est une bonne démonstration, les Ukrainiens ayant ouvert le score dès la cinquième minute par Kavin Macedo, bien lancé en profondeur, et les Allemands ayant rapidement répondu par Konrad Laimer. Agressifs offensivement, les Bavarois ont ensuite pris l’avantage grâce à Thomas Müller (qui a profité d’une perte de balle de Marlon Gomes) et n’ont plus craqué malgré des occasions pour Heorhiy Sudakov ou Artem Bondarenko. Michael Olise a même enfoncé le clou d’un penalty sanctionnant une faute d’Alaa Ghram sur Sacha Boey, suivi de Jamal Musiala… avant le doublé du Français, dans le temps additionnel. Du côté de Bruges (douzième), ça a également commencé très fort : au rebond d’un poteau, Geny Catamo a marqué au bout d’une poignée de secondes en faveur du Sporting Portugal (quatorzième), alors que Christos Tzolis a poussé Eduardo Quaresma au contre-son-camp et a permis de remettre les compteurs à zéro. Pour terminer, Casper Nielsen a libéré les Belges sur la fin.…

FC pour SOFOOT.com