Le Barreau de Paris ouvre une enquête déontologique sur Me Assous, avocat de Depardieu

Jérémie Assous au palais de justice de Paris le 13 mai 2025 ( AFP / JULIEN DE ROSA )

L'Ordre des avocats de Paris a ouvert une enquête déontologique visant le conseil de Gérard Depardieu, Jérémie Assous, après une plainte déposée par Charlotte Arnould, qui accuse le comédien de viol, et son avocate, a-t-on appris vendredi de source proche du dossier.

Cette première étape permet d'entendre les parties. A l'issue, l'Ordre des avocats peut s'en tenir là, adresser un rappel à des obligations déontologiques ou encore ouvrir une procédure disciplinaire.

Sollicités par l'AFP, Me Carine Durrieu-Diebolt, avocate de Charlotte Arnould, et l'Ordre des avocats ont décliné tout commentaire. Me Jérémie Assous n'a pu être joint vendredi soir.

L'actrice Charlotte Arnould et son avocate avaient annoncé à l'AFP avoir déposé plainte mi-septembre auprès de l'Ordre contre Jérémie Assous, conseil de l'acteur, pour divers manquements à la déontologie.

"Depuis un an, il n'a cessé dans les médias de mentir à mon sujet, de déformer, d'étaler ma vie privée en brisant le secret de l'instruction", a présenté la comédienne dans son communiqué.

Une juge d'instruction a ordonné le 3 septembre le renvoi devant la cour criminelle départementale de Paris de Gérard Depardieu, 76 ans, pour viols sur Charlotte Arnould. L'avocat de l'ex-monstre sacré du cinéma français, Me Assous, a annoncé dans la foulée qu'il allait faire appel de ce renvoi.

Mi-mai, dans un autre dossier, l'acteur avait été condamné à 18 mois de prison avec sursis pour les agressions sexuelles de deux femmes sur le tournage en 2021 des "Volets verts" de Jean Becker. Il a fait appel là aussi.

Charlotte Arnould reproche notamment à Me Assous les propos qu'il a tenus à son encontre lors de ce dernier procès. La presse avait notamment relevé que Me Assous avait taxé, en pleine audience, de "menteuse" Mme Arnould, alors présente dans le public.

"Il a plaidé sur moi plus longtemps que sur l'une des deux plaignantes dans le procès dit des +Volets verts+ durant presque 20 minutes, 20 minutes d'acharnement", a encore exposé l'actrice dans son communiqué.