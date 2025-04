information fournie par So Foot • 19/04/2025 à 18:34

Le Barça gagne dans la souffrance contre le Celta

FC Barcelone 4-3 Celta

Buts : Ferran Torres (12 e ), Olmo (64 e ) et Raphinha (68e et 90 e +8, SP) pour le Barça// Iglesias (15 e , 52 e et 62 e ) pour Vigo

Lancé pour le titre en Liga, le FC Barcelone s’est fait peur ce samedi soir contre le Celta, avec une victoire à l’arrachée (4-3) . Malgré l’ouverture du score de Ferran Torres d’un tir croisé à l’entrée de la surface (12 e ), les Galiciens n’ont en effet pas eu froid aux yeux en revenant dans la partie par Borja Iglesias, à l’affût de la mauvaise appréciation de la trajectoire de Wojciech Szczęsny (15 e ). Iglesias ira même de son triplé pour donner un avantage surprise aux siens (52 e et 62 e ), mais le Barça s’est, heureusement pour ses supporters, bien réveillé.…

