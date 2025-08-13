Le Barça et Villarreal toucheraient un beau pactole en cas de match aux États-Unis
L’argent ou la morale ?
La polémique enfle de plus en plus en Espagne après l’annonce de la Fédération espagnole de programmer un match de championnat aux États-Unis. Le 20 décembre prochain, Villarreal et le FC Barcelone troquent un trajet d’un peu plus de deux heures pour un déplacement à l’autre bout du monde , au Hard Rock Stadium de Miami, pour le compte de la seule 17 e journée de Liga.…
EL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
