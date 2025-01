information fournie par So Foot • 04/01/2025 à 15:12

Le Barça encore retoqué pour Dani Olmo et Pau Victor

C’est vraiment Pau de chance.

Alors qu’il s’est mis les autres clubs de Liga et ses supporters à dos, Joan Laporta risque de devoir trouver de nouvelles excuses pour calmer ses détracteurs. Enregistré grâce à la blessure d’Andreas Christensen en début de saison, Dani Olmo ne peut aujourd’hui plus être aligné, tout comme Pau Victor, et le Barça reste sans solution, malgré une tentative de vendre des rangées de places VIP dans son Camp Nou tout neuf. Ce samedi, une nouvelle décision défavorable au club catalan , annonçant le refus d’inscrire les deux joueurs pour la phase retour du championnat, a été officialisée par le Comité de suivi de l’accord de coordination RFEF-LaLiga réuni expressément pour trancher sur le sujet.…

