information fournie par So Foot • 09/04/2025 à 23:00

Le Barça dégomme Dortmund

De la tête et des épaules. Voilà la manière dont le FC Barcelone a dominé le Borussia Dortmund ce mercredi en quarts de finale de la Ligue des champions (4-0). Les Catalans n’ont laissé que des miettes au BvB.

Barcelone 4-0 Dortmund

Buts : Raphinha (25 e ), Lewandowski (48 e , 66 e ) et Yamal (77 e ) pour les Blaugrana.

Avec l’élimination de Liverpool par le PSG, le FC Barcelone a peut-être hérité du statut de favori de cette Ligue des champions. Ce mercredi, face au Borussia Dortmund, tombeur du LOSC au tour précédent, les Catalans ont prouvé qu’on pouvait compter sur eux. Même si le BvB n’est pas l’adversaire le plus coriace de ces quarts de finale, la troupe de Hansi Flick a déroulé sans trop de soucis pour prendre une belle option sur la qualification pour le dernier carré (4-0). Raphinha, auteur de son douzième but de la saison en C1, et double passeur décisif ensuite, a encore livré une grande prestation lors d’une soirée européenne.…

Par Léo Tourbe pour SOFOOT.com