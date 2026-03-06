Le banquier central australien affirme que le dollar américain reste une valeur refuge pour les investisseurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un haut responsable de la banque centrale australienne a déclaré vendredi que l'époque des "privilèges exorbitants" des États-Unis touchait peut-être à sa fin, mais la reprise du dollar comme valeur refuge cette semaine après la guerre au Moyen-Orient suggère que tout changement sera glacial.

S'exprimant lors d'un forum politique à New York, le gouverneur adjoint de la Banque de réserve d'Australie, Andrew Hauser, a déclaré qu'il n'y avait pas encore de signe d'un déclin persistant de la sécurité perçue des États-Unis, même si le billet vert a chuté pendant la volatilité du marché sur la politique commerciale américaine l'année dernière.

"Si les événements de 2025 peuvent être le signe que les choses ont changé, ce que nous avons vu est loin d'être unique. Il convient de noter que le dollar s'est apprécié à la suite des récentes attaques contre l'Iran", a déclaré M. Hauser.

"En vérité, le dollar n'a jamais été une couverture parfaite pour tous les risques, s'appréciant de manière plus persistante pendant les périodes de stress financier associées à une forte demande pour la monnaie."

Il a ajouté que les étrangers restaient de gros acheteurs d'actifs américains malgré les articles et commentaires des médias sur le retrait des investisseurs des États-Unis au profit d'actifs alternatifs ailleurs, y compris en Australie, notant que les flux de capitaux vers l'Australie sont restés globalement en ligne avec les années précédentes.

Toutefois, il y a eu un changement important, a noté M. Hauser, car la reprise des flux de capitaux vers les États-Unis au cours de l'année écoulée reflète l'achat d'actions plutôt que de dettes.

Selon lui, cela suggère la possibilité de s'éloigner du monde du "privilège exorbitant" qui a permis aux États-Unis d'emprunter autant qu'ils le voulaient parce que le dollar est la monnaie de réserve mondiale.