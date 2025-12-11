Le Bangladesh va organiser ses premières élections depuis la répression de 2024

par Ruma Paul

Le Bangladesh tiendra le 12 février ses premières élections législatives depuis la répression meurtrière l'an dernier d'un soulèvement étudiant qui a poussé l'ex-Première ministre Sheikh Hasina à fuir en Inde, ont annoncé les autorités jeudi.

Depuis, une administration intérimaire dirigée par le lauréat du prix Nobel Muhammad Yunus gouverne le pays, mais elle fait face à de nouvelles manifestations en raison du retard de la mise de place de nouvelles réformes, ainsi qu'à des menaces de troubles de la part du parti de Sheikh Hasina, interdit de participation au scrutin.

Le président Mohammed Shahabuddin, nommé à ce rôle largement honorifique par Sheikh Hasina, a annoncé qu’il démissionnerait après le vote, à mi-mandat. Il a déclaré à Reuters s’être senti humilié par le gouvernement de Muhammad Yunus.

Près de 128 millions d’électeurs seront appelés à renouveler les 300 sièges du Parlement dans plus de 42.000 bureaux de vote.

Le scrutin se déroulera parallèlement à un référendum sur la mise en œuvre de la "Charte de juillet", un plan de réforme de l’État élaboré à la suite de la répression, a déclaré le commissaire en chef des élections, AMM Nasir Uddin, lors d’une allocution nationale.

Muhammad Yunus s'est félicité de l'annonce du calendrier des élections et du référendum, qu'il a qualifiés de moment décisif pour le Bangladesh.

Le parti nationaliste (BNP) de l'ancienne Première ministre Khaleda Zia fait office de favori, devant Jamaat-e-Islami, de retour dans la course après l'assouplissement des restrictions imposées par le gouvernement intérimaire.

Le National Citizen Party (parti national des citoyens), formé par des chefs de file du soulèvement de 2024, apparaît en retrait, peinant à transformer sa force dans la rue en poids électoral.

En novembre, la justice du Bangladesh a condamné Sheikh Hasina, en exil, à la peine de mort après avoir été reconnue coupable d'avoir ordonné la répression meurtrière de 2024.

(Reportage Ruma Paul, version française Elena Smirnova, édité par Kate Entringer)