Le 90e Mondial de l’Auto a fait le plein à Paris

Luca De Meo et Emmanuel Macron au Mondial de l'Auto à Paris le 14 octobre 2024. ( POOL / LUDOVIC MARIN )

Le Mondial de l'Auto a tenu ses promesses en attirant plus de 500.000 visiteurs, ont annoncé lundi les organisateurs du salon.

"Le Mondial de l’Auto confirme être l’un des plus grands événements automobile au monde, attirant amateurs, professionnels, familles et passionnés de tous âges", ont souligné dans un communiqué l'agence de communication Hopscotch et la Plateforme automobile, qui rassemble constructeurs et grands équipementiers français.

Alors que le modèle des salons est en crise, en partie au profit d'évènements en ligne, le Mondial de Paris avait rapetissé et s'était raccourci à une semaine ces dernières années. Mais les organisateurs souhaitent désormais rouvrir un deuxième weekend en 2026, ont-ils indiqué.

Un million de visiteurs s'était rendus au Salon en 2018, avant une édition 2020 annulée pour cause de pandémie, et un retour en 2022 avec 400.000 visiteurs.

L'édition 2024 a su attirer encore plus de constructeurs chinois mais aussi faire revenir des grandes marques comme Volkswagen, BMW, Ford, Kia ou Tesla.

Les allées du salon étaient pleines pour cette édition présentant moins de bolides clinquants que dans les années 2010, mais beaucoup de nouveautés électriques pensées pour séduire un large public.

Plusieurs marques ont indiqué avoir enchaîné les rendez-vous pour vendre des véhicules.

"Merci au public et merci à toutes celles et ceux qui ont rendu possible cette nouvelle édition!", a lancé dans le même communiqué Luca de Meo, directeur général de Renault.

Le groupe a beaucoup investi dans cette édition avec d'immenses stands et de nombreuses nouveautés, dont la 4L et une petite Alpine électriques.

"Le Mondial, c’est l’opportunité de prendre le pouls du secteur mais aussi pour tous les passionnés, de voir et de toucher les voitures, de partager nos idées, de se retrouver, de s’inspirer des avancées de la concurrence", a souligné M. De Meo. "Malgré tout ce que l’on peut dire, l’automobile reste un moteur d’émotions et aussi de progrès".