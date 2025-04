Lazza : « Quand Milan a remporté le Scudetto en 2022, j’étais fou ! »

Installé dans le top 3 (et pas troisième) des rappeurs italiens les plus écoutés depuis dix ans, Lazza a dépassé le milliard d’écoutes cumulées sur Spotify, s’apprête à remplir son premier San Siro cet été et est l’un des tifosis les plus connus de l’AC Milan à tout juste 30 ans. Avant le derby de ce mercredi (21h) qui oppose Milan à l’Inter en demi-finales retour de Coupe d’Italie, on avait quelques questions à lui poser.

Quels sont tes premiers souvenirs de foot ? Mes premiers souvenirs de foot, alors… Je me rappelle une fois quand j’étais gamin où mon père m’avait emmené au stade. C’était un match de Coppa Italia où l’AC Milan jouait. Attention, là, je te parle d’un temps où Oliver Bierhoff jouait encore chez nous.

Tu te souviens du match ? Non, je me souviens juste que des gens installés au niveau de la rangée de sièges juste en dessous de nous fumaient des joints et que ça m’avait fait dormir au bout d’un quart d’heure de jeu. J’avais donc demandé à mon père de rentrer à la maison. (Rires.) J’étais petit, je devais avoir 6, 7 ans.…

Propos recueillis par Andrea Chazy pour SOFOOT.com