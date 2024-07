Lazard confirme sa reprise au premier semestre

( AFP / MATTHIEU ALEXANDRE )

La banque d'affaires Lazard continue sur sa lancée en 2024 en publiant jeudi un bénéfice net de 86 millions de dollars sur l'ensemble du premier semestre ainsi qu'un chiffre d'affaires record pour son activité phare, le conseil financier.

Au premier semestre 2023, Lazard avait accusé une perte nette de 146 millions de dollars.

Malgré "l'incertitude géopolitique (...), nous continuons à voir un environnement favorable pour l'activité", a commenté lors d'une conférence de presse le patron de Lazard Peter Orszag, en poste depuis octobre dernier.

Le conseil financier a généré entre janvier et juin 2024 865 millions de dollars de chiffre d'affaires (+37% sur un an) à la faveur d'une reprise du marché des fusions et acquisitions.

Lazard est notamment intervenu dans la création d'une coentreprise de moteurs thermiques par Renault et le constructeur chinois Geely baptisée "Horse", ainsi que dans l'entrée au capital dans cette société du géant pétrolier saoudien Saudi Aramco.

La gestion d'actifs, l'autre métier principal de Lazard, a bien résisté, avec un chiffre d'affaires quasi stable sur un an au premier semestre, à 581 millions de dollars.

La banque a prévu de se développer dans le capital-risque, en annonçant le 18 avril qu'elle détenait une part minoritaire de la société de gestion Elaia Partners, spécialisée dans l'investissement dans les start-up, ainsi qu'un accord lui permettant de devenir majoritaire.

Ce mouvement illustre l'appétit de Lazard, plutôt spécialisé dans l'investissement dans des sociétés cotées, pour l'univers du non coté, avec des vues sur le capital-investissement au sens large ainsi que sur la dette privée.

Le chiffre d'affaires total s'élève à 1,45 milliard de dollars sur la première moitié d'année, en hausse de 22% sur un an.

Cotée à New York et dirigée par un américain, Lazard a essuyé récemment plusieurs départs de son bureau parisien.

En 2023, la banque avait perdu 75 millions de dollars, une première sur une année civile depuis 2009, pour un chiffre d'affaires de 2,52 milliards de dollars.

Elle avait commencé à relevé la tête en fin d'année dernière, avant d'annoncer fin avril un chiffre d'affaires record pour un premier trimestre, pas égalé au second.