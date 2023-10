Lancement du "loto de la biodiversité", un nouveau jeu de grattage décrié

Destiné à financer 20 projets de préservation et/ou de réhabilitation d'écosystèmes et de populations d'animaux, le nouveau jeu de grattage "Mission Nature" est critiqué pour son risque d'addiction auprès des jeunes mais aussi pour son côté "greenwashing du jeu".

( AFP / ERIC PIERMONT )

Quand le loto se met au service de l'environnement. Conçu sur le modèle du "Loto du patrimoine", la Française des Jeux (FDJ) lance lundi 23 octobre, en partenariat avec le gouvernement, l'Office français de la Biodiversité (OFB), un nouveau jeu de grattage baptisé "Mission Nature", loin de faire l'unanimité.

Un "loto de la biodiversité" destiné à financer 20 projets de préservation et/ou de réhabilitation d'écosystèmes et de populations d'animaux. Au programme notamment la sauvegarde des mangroves du Lamentin en Martinique, la réhabilitation des populations de tortues d'Hermann dans le Var, le sauvetage de l'herbier de Posidonie ou encore le retour du plus grand rapace d'Europe, le gypaète barbu, dans les Pyrénées, les Alpes et le Massif central.

Chaque ticket coûte 3 euros et les joueurs peuvent espérer remporter juqu'à 30.000 euros. Chaque ticket vendu rapporte 43 centimes à l'OFB, ainsi si les 14 millions de tickets sont vendus, il récoltera au total 6 millions d’euros.

"Greenwashing du jeu" et risque d'addiction des plus jeunes

Ce "loto de la biodiversité" est néanmoins très critiqué. Auditionnée en février dernier devant la commission des finances du Sénat, la présidente de l'Autorité nationale des jeux (ANJ) Isabelle Falque-Pierrotin s'y disait "défavorable", estimant qu'il s'agissait d'une offre "particulièrement addictive pour les jeunes", sensibles au développement durable.

"Nous n'y étions pas favorables, nous l'avons d'ailleurs rejeté : c'est un loto qui n'est pas conforme à la jurisprudence de la Cour de justice" européenne, avait-elle martelé. "Au-delà de l'aspect juridique, il y a un problème de positionnement presque éthique qui est posé et c'est aussi pour cette raison que nous avons souhaité le refuser", avait-elle insisté.

"C'est irresponsable", avait également jugé le sénateur LR Jean-François Husson,rapporteur général du Budget, appelant à "tourner le dos à un vent de populisme vert", tandis qu'à gauche, la sénatrice socialiste Angèle Préville fustigeait un "greenwashing du jeu".

L’association France Nature Environnement alerte pour sa part sur une "arnaque à la biodiversité" qui "profitera majoritairement" à la FDJ. "L’Etat se trompe de cible et trompe le public en se servant d’un jeu de hasard comme paravent et outil de communication sur les politiques de biodiversité, alors qu’il devrait y consacrer des moyens autrement importants et commencer par réduire les dépenses publiques néfastes pour la biodiversité, estimées à plus de 10 milliards d’euros par an par l’Inspection Générale des Finances", fustige Antoine Gatet, président de l'association.