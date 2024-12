Lamine Yamal va prolonger son contrat au Barça, selon Jorge Mendes

Le petit cadeau de fin d’année pour les supporters du Barça.

Objet de toutes les convoitises, Lamine Yamal possède encore un an et demi de contrat avec Barcelone, et la question de son avenir se pose déjà, forcément. Si le club catalan se montre pour le moment ferme, le joueur, lui, n’a pas l’intention de bouger non plus. Mieux encore : il devrait bientôt prolonger son bail avec le Barça , selon une petite indiscrétion lâchée par Jorge Mendes, son agent, à Sky Sports. « Il n’y a aucun doute là-dessus, son avenir est clair » , a même ajouté l’homme d’affaires. Les contours du prochain contrat ne sont pas encore connus, mais on imagine volontiers Barcelone blinder sa pépite et ajouter une clause libératoire mirobolante dans le deal.…

AL pour SOFOOT.com