Lam promet une croissance plus rapide pour étendre son emprise sur le Vietnam

Lam s'exprime lors du congrès du parti qui décidera de son avenir

Lam souhaite rester chef du parti et obtenir la présidence de l'État

Il promet plus d'infrastructures et de commerce, moins de bureaucratie

Dans un discours prononcé lors du congrès du Parti communiste qui décidera de son avenir politique, To Lam, le plus haut dirigeant du Vietnam , a promis mardi une croissance économique annuelle de plus de 10 % pour le reste de la décennie, malgré lesvents contraires qui soufflent sur le monde.

Le congrès d'une semaine, qui se tient tous les cinq ans et qui a débuté lundi à Hanoi, sélectionnera le chef du parti, le poste le plus puissant dans ce pays à parti unique, et fixera les objectifs économiques jusqu'en 2030.

Le congrès se déroule àune époque où "de nombreuses difficultés et défis se chevauchent, depuis les catastrophes naturelles, les tempêtes et les inondations jusqu'aux épidémies, en passant par les risques sécuritaires, la concurrence stratégique féroce et les perturbations majeures dans les chaînes d'approvisionnement énergétique et alimentaire", a déclaré M. Lam aux quelque 1 600 délégués du congrès au début de son discours.

M. Lam, ancien chef de la sécurité de l'État, cherche à conserver son rôle en tant que chef du parti et éventuellement à assumer la présidence de l'État. Il a promis de plus grandes réformes gouvernementales après avoir lancé la plus importante refonte de la bureaucratie depuis des décennies au cours de son bref mandat en tant que chef du parti.

Un document du parti soumis au congrès et examiné par Reuters fixe l'objectif de croissance annuelle du Vietnam à pas moins de 10% jusqu'en 2030, au-dessus d'un objectif manqué de 6,5% à 7,0% pour la première moitié de la décennie.

Lam est largement considéré comme un preneur de risques qui a été salué par les investisseurs étrangers pour ses réformes ambitieuses, bien qu'il ait suscité des critiques lorsque des dizaines de milliers de fonctionnaires ont perdu leur emploi.

Il a également renforcé la sécurité de l'État, en donnant à la police davantage de pouvoirs pour examiner les lois et contrôler les entreprises, tout en intensifiant la rivalité avec l'armée, qui supervise ses propres vastes intérêts économiques.

LAM PROMETMOINS DE PAPERASSERIE ET PLUS DE COMMERCE

Dans le cadre de mesures de sécurité strictes( ), M. Lam a prononcé un discours de 40 minutes dans une salle recouverte d'un tapis rouge où les délégués étaient assis sur des sièges rembourrés de rouge, face à une imposante statue du fondateur du parti, Ho Chi Minh, sous les images de Karl Marx et de Vladimir Lénine.

Il a été précédé par le président Luong Cuong, un général de l'armée, qui a parlé pendant une dizaine de minutes. Il pourrait s'agir de son dernier discours d'ouverture lors d'un congrès si M. Lam réussit à prendre sa place.

M. Lam, 68 ans, a déclaré que le Viêt Nam devait réduire les formalités administratives et développer le commerce mondial pour protéger son indépendance et ses intérêts nationaux.

Les droits de douane de 20 % imposés au Vietnam en août par l'administration Trump n'ont pas freiné la croissance des exportations vietnamiennes vers les États-Unis, ce qui a conduit à un excédent commercial record avec Washington l'année dernière.

Mais le Viêt Nam cherche à renforcer ses liens commerciaux avec d'autres partenaires, car l'impact des droits de douane américains se fera probablement sentir dans les mois à venir.

LES DÉPENSES D'INFRASTRUCTURE SE POURSUIVENT

Le chef du parti vietnamien a promis de poursuivre la lutte contre la corruption, même si, au cours de son mandat, la campagne anti-corruption lancée par son prédécesseur Nguyen Phu Trong s'est ralentie, M. Lam ayant cherché à accélérer l'approbation des projets pour stimuler la croissance.

"Les infrastructures doivent être développées pour s'adapter au changement climatique et garantir une forte connectivité régionale, interrégionale et mondiale", a déclaré M. Lam.

Il a présidé à la mise en place d'un grand nombre de projets d'infrastructure, qui ont soutenu la croissance économique, bien que cela ait également suscité des inquiétudes quant au favoritisme et au gaspillage.

Le Viêt Nam souhaite construire de nouvelles liaisons ferroviaires avec la Chine et prévoit de mettre en place un réseau national de trains à grande vitesse, dont le coût est estimé à près de 70 milliards de dollars. Il construit également de nouveaux aéroports à proximité des grandes villes, même si les terminaux internationaux existants ne disposent pas de liaisons ferroviaires avec les centres urbains.

En tant que ministre de la sécurité publique, M. Lam, amateur de musique classique, a supervisé l'approbation d'un nouvel opéra, le deuxième de Hanoï, qui a ouvert ses portes en 2023. Un troisième, conçu par l'architecte italien Renzo Piano, est en cours de construction.