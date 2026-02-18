 Aller au contenu principal
Lagarde (BCE) devrait quitter ses fonctions avant la fin de son mandat-presse
information fournie par Reuters 18/02/2026 à 06:37

(Actualisé avec détails)

La présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, devrait quitter l'institution avant la fin de son mandat de huit ans, rapporte mercredi le Financial Times, citant une personne au fait de ses réflexions.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier cette information dans l'immédiat.

Christine Lagarde souhaite quitter ses fonctions avant l'élection présidentielle de 2027, selon le Financial Times.

(Ananya Palyekar; version française Camille Raynaud)

Banques centrales
BCE
