information fournie par So Foot • 19/12/2024 à 22:00

Labrune : « DAZN a peut-être fait une erreur en tapant un peu fort au départ sur les tarifs »

Toujours un plaisir.

Vincent Labrune, sulfureux boss du football français, parle dans les colonnes du Parisien , ce jeudi, pour évoquer un paquet de sujets. À commencer évidemment par les flopesques droits TV de la Ligue 1, qui sont par exemple deux fois inférieurs à ceux de la Bundesliga : « On ne peut pas comparer l’Italie, l’Espagne, l’Allemagne, l’Angleterre qui ont une culture forte du football avec la France , répond le président de la LFP . Pour résumer, on a découvert le football en 1998. Mais je crois qu’il y a un juste prix qui me semble sans doute un peu supérieur à ce qu’on a aujourd’hui. […] Tous nos centres de revenus sont en croissance forte, excepté les droits TV domestiques. » …

JB pour SOFOOT.com