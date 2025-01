Laboratoires d'analyses: bénéfices 2024 en hausse pour Eurofins qui salue un retour à la "stabilité"

( AFP / ED JONES )

Eurofins, géant français des laboratoire d'analyses, a annoncé jeudi une hausse de ses bénéfices annuels, saluant un retour à la "stabilité" après la période post-Covid, mais restant sous les attentes des investisseurs dans un contexte de ralentissement de certaines études cliniques.

Le groupe a enregistré un bénéfice net de 405 millions d'euros en 2024 (+31%), alors que les analystes, compilés par Bloomberg, en attendaient 446 millions.

Le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 6,95 milliards de dollars (+6,7%), légèrement inférieur aux attentes.

"Après les perturbations provoquées par la pandémie de Covid, la guerre en Ukraine, leurs effets sur les chaînes d'approvisionnement, ainsi qu'une inflation exceptionnelle, 2024 est la première année de relative stabilité depuis 2019", a résumé Eurofins, membre du CAC 40.

Le groupe, qui est avant tout actif dans le domaine des tests médicaux même s'il s'adresse aussi notamment à l'industrie agroalimentaire, avait connu une activité florissante au sommet de la crise du Covid avant de voir son activité retomber.

Il a connu une année 2024 difficile sur d'autres plans, après avoir été ciblés par le fonds spéculatif Muddy Waters, qui a mis en cause une gestion jugée opaque. Eurofins, qui avait réfuté ces accusations sur la base d'un audit indépendant, ne les évoque pas dans son communiqué.

Désormais, Eurofins se félicite d'avoir retrouvé un niveau de revenus supérieur à ses sommets du Covid. Il profite notamment des retombées de nombreuses acquisitions réalisées à un rythme soutenu, une marque de fabrique du groupe.

Le tableau n'est toutefois pas idéal pour Eurofins, comme en témoigne le fait que ses performances, certes en progression, restent moindres qu'espéré par les analystes.

Le groupe, qui avait beaucoup déçu la Bourse en abaissant ses prévisions à l'automne, a mal terminé l'année avec un net ralentissement de sa croissance.

Il l'explique par certains "marchés plus difficiles", ainsi qu'un trou d'air dans une part de ses activités destinées au secteur biopharmaceutique. Ce dernier point est dû au fait que des grandes études, menées par des clients d'Eurofins, ont pris fin.

Le groupe ne donne pas de prévisions chiffrées précises pour 2025 en matière de chiffre d'affaires et de bénéfices, mais compte sur une amélioration de sa rentabilité, telle que mesurée par l'indicateur Ebitda, et une hausse "à un chiffre unique et moyen" de ses revenus.