La voie vers le sommet de l'Everest dégagée

par Gopal Sharma

Un groupe d'alpinistes sherpas a dégagé la voie pour l'ascension de l'Everest, qui était bloquée depuis deux semaines par des blocs de glace et un sérac géant, permettant ainsi aux alpinistes de tenter d'atteindre le plus haut sommet du monde, ont indiqué mardi les autorités.

La saison annuelle d’ascension du sommet de 8.849 mètres s’étend d’avril à mai, période durant laquelle les conditions météorologiques sont les plus favorables pour atteindre ce pic balayé par les vents et recouvert de glace. Cette année, toutefois, un immense bloc de glace, instable et dangereux, obstruait le passage au-dessus du camp de base.

Certaines parties de ce sérac ont désormais fondu et se sont détachées, permettant aux sherpas d'installer des cordes, de placer des échelles et de tracer un itinéraire sûr à travers la dangereuse cascade de glace du Khumbu jusqu'au camp I, situé à 6.060 mètres d’altitude.

Lhakpa Sherpa, de la société d’excursion 8K Expedition, qui coordonne l’ouverture de la voie, a déclaré que 19 alpinistes sherpas avaient franchi la partie difficile de la cascade de glace et atteint le site du camp I.

"Ils devraient installer des cordes jusqu'au camp II, ce qui n'est pas difficile", a déclaré Lhakpa Sherpa à Reuters depuis le camp de base. Le camp II est situé à environ 6.400 mètres d'altitude.

Des centaines d’alpinistes de différents pays étaient bloqués au camp de base de l’Everest depuis plus de deux semaines. Nisha Thapa Rawal, responsable du ministère du Tourisme, a déclaré qu'ils pouvaient désormais commencer leur ascension.

(Gopal Sharma ; Mara Vilcu pour la version francaise, édité par Blandine Hénault)