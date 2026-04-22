La Virginie redessine sa carte électorale en réponse à Trump

Des affiches de campagne à Burke, en Virginie, pour le référendum de redécoupage électoral du 21 avril dans cet Etat de la côte Est américaine ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ALEX WONG )

Les électeurs de l'Etat américain de Virginie ont approuvé mardi de justesse une nouvelle carte électorale favorable aux démocrates, lors d'un référendum vu comme une riposte au redécoupage exigé par Donald Trump dans plusieurs Etats républicains.

Le "oui" l'a emporté de peu dans cet Etat de la côte Est, selon les estimations de plusieurs médias américains, dont CNN et NBC News.

Selon CNN, le "oui" a remporté 50,7% des voix face au "non" qui a récolté 49,3% des voix.

"Félicitations à la Virginie !", a lancé sur X l'ex-président démocrate Barack Obama, qui s'était directement investi dans la campagne.

"Merci de nous montrer ce que signifie défendre notre démocratie et riposter", a-t-il ajouté.

"Les électeurs de Virginie se sont exprimés et, ce soir, ils ont tenu tête à un président qui prétend avoir +droit+ à davantage de sièges républicains au Congrès", s'est également félicitée, sur la même plateforme, la gouverneure démocrate de l'Etat, Abigail Spanberger.

Sur les 11 députés que la Virginie compte au Congrès américain, six sont actuellement démocrates. Avec le nouveau découpage territorial proposé, l'espoir à gauche est de voir ce chiffre monter jusqu'à 10 lors des élections cruciales de mi-mandat en novembre.

Les derniers sondages avaient donné un avantage de quelques points au "oui", mais les démocrates n'étaient pas à l'abri d'une surprise, avait prévenu le professeur Larry Sabato, directeur du Center for Politics à l'université de Virginie.

L'enjeu du scrutin a fait que des millions de dollars avaient été dépensés par les deux camps, et que Donald Trump lui-même s'est immiscé dans la campagne.

- Obama en renfort -

Le président américain avait participé, par téléphone, à un meeting lundi soir, lors duquel il avait exhorté à voter "non".

Après l'ouverture des bureaux de vote mardi matin, il avait aussi appelé sur sa plateforme Truth Social à "sauver le pays", en rejetant l'initiative de l'opposition.

Côté démocrate, on avait aussi fait appel à de grands pontes du parti.

L'ex-président américain Barack Obama serre la main d'une enseignante dans une maternelle de New York, le 18 avril 2026 ( POOL / Angelina Katsanis )

"J'habite en Virginie et je ne peux pas allumer ma télé sans voir cinq pubs d'Obama appelant au +oui+", a raconté Larry Sabato.

Barack Obama reste une figure très populaire, à tel point que le camp adverse l'a aussi utilisé, en diffusant une vieille vidéo où il critique le "gerrymandering".

Cette pratique consiste à redessiner les circonscriptions d'un Etat de manière à diluer le vote d'un parti, avec souvent pour résultat des contours géographiques ubuesques.

Donald Trump a ressorti en 2025 cette vieille recette de cuisine électorale, en exigeant auprès du Texas un redécoupage qui permettrait aux républicains de gagner cinq sièges au Congrès.

L'Ohio et la Caroline du Nord ont suivi l'exemple texan et ont redessiné leur carte pour offrir une poignée de sièges supplémentaires au parti présidentiel.

- "Le mal par le mal" -

Face à cette offensive, le Parti démocrate a décidé de riposter et de procéder à son propre redécoupage dans certains Etats, principalement en Californie.

Dans cet Etat qui vote très largement à gauche, une nouvelle carte a été facilement approuvée par référendum en novembre dernier, et devrait permettre d'annuler les gains républicains au Texas.

Mais en Virginie, les responsables démocrates ont fait face à un résultat bien plus incertain qu'en Californie.

"J'ai voté +non+", a expliqué mardi Corey Crouch, un électeur de Virginie à la sortie d'un bureau de vote.

Le président américain Donald Trump débarque de l'avion présidentiel Air Force One à l'aéroport international de Phoenix, en Arizona, le 17 avril 2026 ( AFP / Jim WATSON )

"Je ne regarde pas ce que les autres Etats font", a-t-il dit à la chaîne CBS News, ajoutant: "Je ne pense pas qu'on ait besoin de réarranger les cartes."

Le politologue Larry Sabato a relevé qu'"il existe une part de démocrates qui sont fondamentalement opposés au +gerrymandering+ et qui disent qu'on ne guérit pas le mal par le mal".

La campagne de redécoupage aux Etats-Unis ne devrait pas s'arrêter là: selon la presse américaine, le gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis, envisage de redessiner à son tour la carte de son Etat en réponse à la victoire du "oui" en Virginie.