La vigilance rouge canicule à son pic jeudi, début d'amélioration attendu en soirée dans l'Ouest

Une femme marche sous un parapluie pour se protéger du soleil lors d'une vague de chaleur à Lyon, dans le Rhône, le 24 juin 2026 ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )

"Ça devient épuisant, à la fois pour le corps et pour le mental": la lassitude gagne les Français toujours confrontés à une canicule historique, qui pourrait atteindre jeudi un nouveau pic, avant un début d'amélioration attendu en soirée avec des orages dans l'Ouest.

Avec 72 départements en vigilance rouge, jeudi devrait être le pic de l'épisode caniculaire que connaît la France depuis le début de semaine.

Le record de la nuit la plus chaude en France a été une nouvelle fois battu entre mercredi et jeudi, selon Météo-France, et les températures en journée devraient à nouveau monter à des niveaux "extrêmement élevés". Le record mercredi a été décroché à Palluau (Vendée), avec un pic à 43,8°C.

"J'ai beau aérer tôt le matin et le soir, j'ai l'impression que la chaleur s'accumule chez moi au fil des jours, jusque dans les murs en fait. Ça devient épuisant, à la fois pour le corps et pour le mental", témoigne Arthur, un ingénieur de 28 ans qui n'a pas souhaité donner son nom de famille, à Rennes.

"Il faut prendre sa peine en patience", estime Bénédicte War, une Lilloise de 49 ans, avant de reconnaître avoir hâte que cette vague de chaleur se termine, "pour pouvoir revivre un petit peu".

Quelque 3.500 établissements scolaires sont fermés jeudi et 10.000 ont aménagé leurs horaires, essentiellement des écoles primaires, a déclaré le ministre de l'Education nationale Edouard Geffray sur France 2.

Du Sud-Ouest au Nord-Est, 51,1 millions de Français sont jeudi en vigilance rouge, dont 5,6 millions de personnes de 75 ans et plus, selon un décompte de l'AFP.

Dans son bulletin actualisé de 10H00, Météo-France a confirmé la levée de la vigilance rouge canicule dans 11 départements de l'Ouest jeudi à 22H00, qui passeront à l'orange.

A partir de 16H00, 12 départements dans l'Ouest et le Sud-Ouest passeront progressivement en vigilance orange orages, ce qui va amener de l'air "relativement moins chaud", selon Météo-France.

Carte de France montrant les stations météorologiques où plus de 40°C ont été relevés au moins une fois au cours d'une journée entre le 17 et le 23 juin ( AFP / Sylvie HUSSON )

Avant l'épisode actuel, jamais plus de 20 départements n'avaient été placés simultanément en vigilance rouge canicule depuis la création de ce dispositif en 2004, dans le sillage de la canicule historique d'août 2003.

Mercredi a été la journée la plus chaude jamais enregistrée en France, selon Météo-France, effaçant le précédent record établi seulement la veille.

Les canicules à répétition sont un marqueur sans équivoque du changement climatique, principalement causé par la combustion des énergies fossiles, ont démontré les climatologues.

La ministre de la Santé Stéphanie Rist a lancé mercredi soir sur France 2 un "cri du coeur": "Je voudrais que tout le monde (...) se mobilise pour les personnes qui sont isolées. Si vous êtes vous-même à côté de quelqu'un qui est isolé, allez voir votre voisin, demandez-lui s'il va bien".

Mobilisation sanitaire maximum

L'enseigne d'une pharmacie indique une température de 48°C à Toulouse, le 24 juin 2026, alors qu'une vague de chaleur s'abat sur la France ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Un enfant de trois ans est mort mercredi en fin d'après-midi alors qu'il était seul dans une voiture devant le domicile de ses parents dans le Val-d'Oise, a appris jeudi l'AFP de sources concordantes.

Le maire de Paris Emmanuel Grégoire a aussi rapporté jeudi une "mortalité en hausse" dans la capitale à cause de la canicule, sans donner de chiffres.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé jeudi porter la mobilisation du système de santé à son niveau le plus élevé pour qu'il "puisse tenir dans la durée" face à cette vague de chaleur exceptionnelle.

Dans le Pas-de-Calais, trois décès ont été "constatés à domicile" mercredi, "pour lesquels la canicule est susceptible d'avoir eu un effet", selon la préfecture.

Par ailleurs, quatre noyades ont été recensées en France par la gendarmerie mercredi, dans des piscines à Simard (Saône-et-Loire) et Saint-Estève (Pyrénées-Orientales), dans une rivière à Saint-Pavace (Sarthe) et au bord d'une plage à Noirmoutier (Vendée).

Les températures entraînent aussi un épisode de pollution à l'ozone dans plusieurs départements du nord, de l'est et de l'ouest du pays, placés en niveau d'alerte mercredi et jeudi. L'Ile-de-France devrait être touchée à son tour vendredi, a prévenu jeudi Airparif.

Un homme à l'ombre pendant un épisode de canicule à Paris, le 23 juin 2026 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

La panne d'électricité qui a affecté le Finistère, provoquée par des incidents sur les infrastructures liés aux fortes chaleurs et ayant touché près de 120.000 foyers, est désormais terminée, a annoncé jeudi matin la préfecture.

Pour respecter les limites d'échauffement des fleuves, deux réacteurs nucléaires supplémentaires ont été mis à l'arrêt jeudi, selon EDF: un à la centrale du Bugey (Ain), un autre à celle de Nogent-sur-Seine (Aube), après un premier à Golfech (Tarn-et-Garonne) depuis lundi.

Le transport ferroviaire est également perturbé dans plusieurs régions en raison de problèmes de surchauffe électrique ou de déformation de matériaux métalliques à cause de la chaleur.

Le trafic Eurostar connaît aussi des retards et annulations en raison des conditions météo. Des passagers d'un Eurostar parti de Paris mercredi soir ont mis près de neuf heures pour atteindre Bruxelles dans la nuit, a confirmé la compagnie à l'AFP.

Pour la première fois de l'année, deux départements, la Haute-Garonne et les Deux-Sèvres, ont basculé mercredi en "danger très élevé" de feux de forêts.

La canicule touche aussi d'autres pays européens (Espagne, Allemagne...): les températures devraient dépasser jeudi 35 degrés pour environ 100 millions de personnes en Europe, selon un calcul de l'AFP.