La vice-présidente de la fédé palestinienne compte « 353 footballeurs décédés dont 91 enfants »

Alors que le football palestinien est à l’arrêt depuis plus d’un an, Susan Shalabi, vice-présidente de la Fédération palestinienne de football se livre depuis Ramallah à Marca . « On a dû suspendre notre championnat. C’était trop dangereux pour les joueurs et les supporters qui voyagent. Notre équipe nationale s’entraîne à l’étranger, loin des familles. Certains jouent sans savoir si leurs proches à Gaza sont toujours en vie . »

Malgré tout, Shalabi souligne l’importance de maintenir un espoir pour les jeunes Palestiniens : « Nous discutons de la possibilité de relancer un championnat, car nous devons offrir une lueur d’espoir, même infime . ».…

MJ pour SOFOOT.com