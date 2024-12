information fournie par So Foot • 18/12/2024 à 18:28

La vente des parts de Textor se précise à Crystal Palace

Here we go !

John Textor affiche son intention de vendre ses parts de Crystal Palace depuis de longs mois déjà, et son souhait pourrait bientôt être exaucé. Selon le Daily Mail , la société Sportsbank a en effet réussi à obtenir les faveurs de l’homme d’affaires américain, qui détient 45% du club londonien , actuellement 15 e de Premier League. « Les négociations sont désormais à un stade avancé et les sources proches du dossier espèrent que la transaction puisse être ratifiée d’ici le début du mois de février 2025 » , précise le média britannique.…

QB pour SOFOOT.com