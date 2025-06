La vaccination des enfants recule, et c’est très préoccupant

Le constat est lapidaire et plus qu'inquiétant. Une étude, publiée mercredi 25 juin dans la revue scientifique The Lancet , avant une conférence des donateurs de l'Alliance du vaccin (Gavi) à Bruxelles, propose un panorama mondial de la vaccination infantile, depuis 1980 et jusqu'à 2023. Si l'étude note des progrès, elle atteste que la période du Covid a été désastreuse en la matière.

Tout n'est pas à jeter, cependant. Les cinquante dernières années, est-il estimé, ont permis des avancées importantes. Le programme essentiel de vaccination de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a permis de doubler la couverture vaccinale contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la rougeole, la poliomyélite, la tuberculose… Et permis de sauver 154 millions de vies.

Qui sont les quatre antivax notoires à qui les États-Unis confient leur stratégie vaccinale ? « Ces progrès à long terme masquent des défis récents et des disparités notables », tempère toutefois l'étude. Dans des pays d'Amérique latine ou des Caraïbes, la vaccination contre la rougeole a par exemple diminué entre 2010 et 2019, comme dans près de la moitié des pays. Et la crise sanitaire a exacerbé les difficultés.

« La pandémie de Covid-19 a exacerbé ces défis, les taux mondiaux de vaccination contre ces vaccins ayant fortement diminué depuis 2020, et n'ayant toujours pas retrouvé les