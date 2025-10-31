La Turquie accueille une réunion sur Gaza lundi, le cessez-le-feu suscite des inquiétudes

Les ministres des Affaires étrangères de plusieurs pays musulmans se réuniront lundi à Istanbul pour discuter du cessez-le-feu à Gaza et de ses prochaines étapes, a déclaré vendredi le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan, exprimant son inquiétude quant à la poursuite de la trêve.

Les ministres des Affaires étrangères des pays représentés lors d'une réunion avec le président américain Donald Trump à New York en septembre participeront à cette rencontre, a précisé Hakan Fidan lors d'une conférence de presse à Ankara.

La Turquie, le Qatar, l'Arabie saoudite, l'Égypte, les Émirats arabes unis, la Jordanie, le Pakistan et l'Indonésie étaient représentés lors de la réunion New York, qui avait pour but de discuter de la situation à Gaza.

"Les sujets actuellement débattus concernent la manière de passer à la deuxième étape, la force de stabilisation", a ajouté le ministre turc.

Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a laissé entendre la semaine dernière qu'il s'opposait à tout rôle des forces de sécurité turques dans la bande de Gaza dans le cadre d'une mission de surveillance du cessez-le-feu soutenu par les États-Unis avec le Hamas.

(Reportage Tuvan Gumrukcu et Ezgi Erkoyun, rédigé par Daren Butler ; version française Kate Entringer, édité par Benjamin Mallet)