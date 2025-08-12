La trêve commerciale USA-Chine prolongée de 90 jours

Des conteneurs d'expédition sont visibles au port d'Oakland, Californie

Les Etats-Unis et la Chine ont annoncé prolonger pour 90 jours la trêve commerciale qui devait prendre fin mardi, s'abstenant de mettre en place des droits de douane supérieurs à 100%, alors même que les détaillants américains se préparent à remplir leurs stocks en vue de la période cruciale des fêtes de fin d'année.

Via son réseau social Truth, Donald Trump a annoncé lundi soir avoir signé un décret suspendant jusqu'au 10 novembre à 12h01 (05h01 GMT) l'application des droits de douane annoncés plus tôt cette année sur les produits en provenance de Chine.

Toutes les mesures prévues par la trêve commerciale entre Washington et Pékin vont rester en place durant cette période, a ajouté le président américain, confirmant une information rapportée plus tôt par une source au fait de la question.

Cette annonce est intervenue à quelques heures de l'expiration du précédent délai donné par Donald Trump au gouvernement chinois pour sceller un accord commercial. Le président américain avait fixé comme date butoir le 12 août à 04h01 GMT.

Quasiment au même moment, à Pékin, le ministère chinois du Commerce a annoncé un report de 90 jours des droits de douane qui devaient être appliqués à compter de mardi, ajoutant qu'il repoussait également l'ajout de firmes américaines à sa "liste noire" commerciale.

"Les Etats-Unis continuent de mener des discussions avec la République populaire de Chine pour répondre au manque de réciprocité commerciale dans nos liens économiques et aux préoccupations de sécurité nationale et économique qui en découlent", est-il écrit dans le décret de Donald Trump.

"Par le biais de ces discussions, la RPC continue de prendre des mesures significatives pour remédier aux régimes commerciaux non-réciproques et répondre aux préoccupations des Etats-Unis en matière économique et de sécurité nationale".

Dans le cadre de sa politique de droits de douane, Donald Trump avait annoncé en avril que les produits en provenance de Chine seraient taxés à 145%, donnant lieu à des représailles de Pékin avec des droits de douane portés à 125% sur les produits américains. Cela dessinait un embargo commercial de facto entre les deux plus grandes puissances économiques mondiales.

Avec la trêve sino-américaine, sont maintenues pour l'heure des surtaxes de 30% sur les produits chinois importés aux Etats-Unis, et de 10% sur les produits américains importés en Chine.

Pékin a décrit cette extension de la trêve commerciale comme une mesure destinée à avancer davantage dans la "mise en oeuvre du consensus important obtenu par les deux chefs d'Etat lors de leur entretien téléphonique du 5 juin", avec également, a-t-il dit, un effet stabilisateur pour l'économie mondiale.

Donald Trump et Xi Jinping étaient convenus le 5 juin de la poursuite des discussions commerciales entre Washington et Pékin afin d'aplanir leurs différends sur les droits de douane.

S'exprimant lundi lors d'une conférence de presse avant d'officialiser l'extension de la trêve commerciale avec la Chine, le président américain a mis en avant ce qu'il a décrit comme une bonne relation avec son homologue chinois.

"Nous verrons ce qui va se passer", a-t-il dit également.

La semaine dernière, Donald Trump avait déclaré dans une interview à la chaîne de télévision CNBC que Washington et Pékin étaient proches d'un accord commercial.

(Trevor Hunniccutt et Andrea Shalal à Washington, avec la contribution de Joe Cash à Pékin; version française Jean Terzian)