La trêve Afghanistan-Pakistan tient malgré l'échec des discussions de paix, disent les taliban

Les pourparlers de paix entre l'Afghanistan et le Pakistan ont échoué mais leur cessez-le-feu reste en vigueur, a déclaré samedi le porte-parole des taliban, Zabihullah Mujahid.

Les négociations ont échoué en raison de l'insistance d'Islamabad pour que l'Afghanistan assume la responsabilité de la sécurité intérieure du Pakistan, a-t-il ajouté, expliquant que cette demande dépassait la "capacité" de son pays.

Zabihullah Mujahid a toutefois ajouté que le cessez-le-feu entre les deux pays n'avait pas été violé par l'Afghanistan et qu'il continuerait d'être respecté.

Vendredi, le ministre pakistanais de la Défense, Khawaja Muhammad Asif, a déclaré que les pourparlers de paix avec l'Afghanistan à Istanbul visant à empêcher la reprise des affrontements frontaliers avaient échoué, ajoutant que le cessez-le-feu serait maintenu tant qu'il n'y aurait pas d'attaques en provenance du sol afghan.

Jeudi, les troupes afghanes et pakistanaises ont brièvement échangé des tirs le long de leur frontière commune, le jour même de la reprise des pourparlers de paix à Istanbul.

Les affrontements qui ont opposé les armées des deux pays voisins d'Asie du Sud en octobre, d'une intensité sans précédent depuis le retour au pouvoir des taliban en 2021, ont fait des dizaines de morts.

Les deux pays ont conclu un cessez-le-feu le 19 octobre à Doha mais un deuxième cycle de discussions à Istanbul s'est achevé sans accord à long terme la semaine dernière en raison d'un différend au sujet des groupes armés hostiles au Pakistan qui opèrent depuis l'Afghanistan.

Le Pakistan et les taliban ont entretenu des relations chaleureuses pendant des décennies, mais celles-ci se sont fortement détériorées ces dernières années.

Les affrontements d'octobre ont fait suite à des frappes aériennes pakistanaises menées au début du mois sur Kaboul, entre autres, visant le chef des taliban pakistanais.

(Rédigé par Ariba Shahid à Karachi et Dheeraj Kumar à Bangalore, version française Benjamin Mallet)