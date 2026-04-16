La transition à la tête de la Fed est incertaine, alors que le mandat de Powell s'achève

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* L'audition de confirmation au Sénat du candidat à la direction de la Fed, Warsh, est prévue pour le 21 avril

* Le mandat de Powell à la tête de la banque centrale américaine se termine le 15 mai

* Un sénateur républicain clé s'est engagé à bloquer la confirmation de Warsh jusqu'à ce que l'enquête sur Powell soit terminée

* Powell déclare qu'il comblera tout manque de leadership en tant que président de la Fed "par intérim"

* Trump menace de renvoyer Powell s'il reste en poste; le droit du président à le faire est contesté

par Ann Saphir

La perspective d'une transition en douceur et dans les temps pour le prochain chef de la Réserve fédérale choisi par le président Donald Trump, Kevin Warsh , semble de plus en plus compromise, ce qui pourrait donner lieu à un affrontement sur la question de savoir qui dirigera les choses entre-temps.

Il est de plus en plus douteux que Warsh obtienne la confirmation de l'ensemble du Sénat avant la fin du mandat de l'actuel président de la Fed, Jerome Powell, le 15 mai, alors même que la commission bancaire du Sénat doit procéder mardi prochain à une audition sur la nomination.

Les nuages d'orage se sont accumulés sur la confirmation de Warsh, principalement en raison de l'opposition du sénateur républicain Thom Tillis , qui a juré de bloquer le processus jusqu'à ce que le ministère de la Justice mette fin à une enquête sur la supervision par Powell des rénovations du siège de la Fed à Washington. Le sénateur républicain Tim Scott, qui préside la commission bancaire, se dit confiant dans le fait que le ministère de la justice mettra un terme à son enquête dans les "prochaines semaines", mais il n'y a aucun signe d'une rampe de sortie. Trump a déclaré vouloir mener l'enquête à son terme, même après qu'un juge fédéral a annulé ce mois-ci les citations à comparaître du gouvernement , qui n'étaient qu'un prétexte pour faire pression sur Powell afin qu'il abaisse les taux d'intérêt, comme le souhaite le président. Le procureur du district de Columbia, Jeanine Pirro, proche alliée de Trump, a promis de faire appel de la décision du juge. Mardi, deux procureurs du gouvernement et un enquêteur se sont rendus sur le chantier de rénovation de la Fed et ont demandé à le visiter, mais ils ont été refoulés. L'incident a donné lieu à une réprimande par courriel de la part d'un avocat de la Fed et à un tweet de Tillis avec une photo de la troupe comique notoirement infortunée des "Trois Stooges".

QUE SE PASSERA-T-IL APRÈS LE 15 MAI? Si Warsh n'est pas confirmé dans ses fonctions d'ici le 15 mai, Powell a déclaré qu'il présiderait "par intérim" le Conseil des gouverneurs de la Fed, qui compte sept membres, parce que "c'est ce que la loi prévoit" et que c'est ce que la banque centrale a fait par le passé.

Mercredi, Trump a déclaré qu'il renverrait Powell s'il restait en poste. Une telle décision serait sans précédent et ne manquerait pas de susciter une contestation juridique, tout comme la tentative du président, l'été dernier, de limoger la gouverneure de la Fed, Lisa Cook .

Cette affaire est pendante devant la Cour suprême des États-Unis et Cook est toujours en poste.

La Maison-Blanche pourrait également tenter de nommer un autre gouverneur de la Fed - peut-être Stephen Miran, l'ancien conseiller économique de Trump - à la place de Powell, selon les analystes.

Il n'est pas certain qu'une telle démarche puisse être acceptée par les tribunaux.

En 1978, le président Jimmy Carter a évité un vide à la tête de la Fed en nommant Arthur Burns pour qu'il reste chef de la Fed par intérim pendant que le choix de Carter pour le poste le plus élevé passait par le processus de confirmation.

Mais cette décision a été prise avant que la loi ne soit modifiée pour exiger l'approbation par le Sénat du choix du président pour le poste de directeur de la Fed. Une autre loi promulguée depuis lors - la Federal Vacancies Reform Act de 1998 - interdit au président de désigner un responsable intérimaire pour diriger un conseil d'administration composé de plusieurs membres au sein des agences.

"Du côté de la Maison-Blanche, c'est à elle de décider si elle va contester ou non", a déclaré Derek Tang, analyste au sein de la société de prévisions LH Meyer. "Si la Maison Blanche choisit l'option nucléaire et commence à intenter des poursuites et à contester certaines choses, alors cela pourrait ébranler la confiance du marché dans la Fed", bien qu'il ait ajouté que les marchés semblent jusqu'à présent peu préoccupés par le drame potentiel qui s'annonce.

UN TIMING BIZARRE Alors que les prix élevés du pétrole dus à la guerre contre l'Iran font grimper l'inflation et pèsent sur les budgets familiaux, il est peu probable que la Fed procède à une baisse des taux d'intérêt dans un avenir proche. "Les pressions politiques exercées sur la banque centrale lors d'un choc énergétique ne sont pas sans risque, même si elles ne mènent finalement nulle part", a déclaré Krishna Guha, vice-président d'Evercore ISI. "Cela augmente - au moins à la marge - le risque que les attentes en matière d'inflation augmentent en raison des craintes que la Fed ne soit pas en mesure de faire tout ce qui est nécessaire pour ramener l'inflation à son niveau cible à moyen terme."

Lors de l'audition du panel bancaire du Sénat la semaine prochaine, Warsh sera probablement confronté à une majorité républicaine favorable et à des questions hostiles de la part des législateurs démocrates qui craignent que la confirmation du choix de Trump pour le poste ne mette en péril l'indépendance de la banque centrale.

"La Maison-Blanche reste déterminée à travailler avec le Sénat pour confirmer rapidement Kevin Warsh comme prochain président de la Réserve fédérale", a déclaré Kush Desai, porte-parole de la Maison-Blanche.

L'opposition de Tillis mise à part, le calendrier est serré. Le Sénat n'a réussi qu'une seule fois à faire passer un candidat à la Fed de l'audition à la confirmation en moins d'un mois, et il s'agissait d'un gouverneur ordinaire de la Fed, pas du dirigeant de la banque centrale la plus importante du monde.

Les responsables de l'administration Trump ont exprimé leur confiance dans le fait que Warsh sera confirmé à temps.

Il s'agit peut-être de "faire attention à ce que l'on souhaite".

"Au cours des prochains mois, la réalité sur le terrain est que l'inflation sera très élevée", a déclaré Tang de LH Meyer. "Voulez-vous vraiment que l'un de vos collaborateurs en place soit le bouc émissaire du maintien des taux à un niveau élevé?"