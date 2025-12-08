La Thaïlande effectue des frappes frontalières sur fond de regain des tensions avec le Cambodge

(Actualisé tout du long avec précisions; photo à disposition)

La Thaïlande a procédé à des frappes aériennes le long de sa frontière avec le Cambodge, a déclaré lundi l'armée thaïlandaise, après que les deux pays se sont mutuellement accusés d'avoir enfreint l'accord de cessez-le-feu chapeauté par l'administration du président américain Donald Trump.

Au moins un soldat thaïlandais a été tué et quatre autres blessés dans des affrontements qui sont survenus près de deux zones situées dans la province d'Ubon Ratchathani après que les troupes thaïlandaises ont été visées par des tirs cambodgiens, a déclaré l'armée thaïlandaise dans un communiqué.

Bangkok a "désormais commencé à utiliser des avions pour frapper des cibles militaires dans plusieurs zones", est-il écrit dans le communiqué.

Le ministère cambodgien de la Défense a rapporté pour sa part que l'armée thaïlandaise a lancé à l'aube des attaques contre l'armée cambodgienne en deux lieux distincts.

Phnom Penh n'a pas répondu à ces attaques, a ajouté le ministère dans un communiqué, dénonçant des actions provocatrices de la part de la Thaïlande depuis plusieurs jours.

Les tensions frontalières de longue date entre les deux pays ont donné lieu à un conflit armé en juillet dernier, pendant cinq jours, avant qu'un cessez-le-feu ne soit scellé par l'intermédiaire des Etats-Unis et de la Malaisie.

Au moins 48 personnes ont été tuées lors de ces affrontements, tandis qu'environ 300.000 personnes ont été temporairement déplacées par les combats.

Le gouvernement thaïlandais avait annoncé le mois dernier suspendre la mise en oeuvre de l'accord de cessez-le-feu après que quatre soldats thaïlandais ont été blessés dans l'explosion d'une mine antipersonnel.

(Panarat Thepgumpanat, avec le bureau de Bangkok; version française Jean Terzian)