 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Thaïlande effectue des frappes frontalières sur fond de regain des tensions avec le Cambodge
information fournie par Reuters 08/12/2025 à 03:43

(Actualisé tout du long avec précisions; photo à disposition)

La Thaïlande a procédé à des frappes aériennes le long de sa frontière avec le Cambodge, a déclaré lundi l'armée thaïlandaise, après que les deux pays se sont mutuellement accusés d'avoir enfreint l'accord de cessez-le-feu chapeauté par l'administration du président américain Donald Trump.

Au moins un soldat thaïlandais a été tué et quatre autres blessés dans des affrontements qui sont survenus près de deux zones situées dans la province d'Ubon Ratchathani après que les troupes thaïlandaises ont été visées par des tirs cambodgiens, a déclaré l'armée thaïlandaise dans un communiqué.

Bangkok a "désormais commencé à utiliser des avions pour frapper des cibles militaires dans plusieurs zones", est-il écrit dans le communiqué.

Le ministère cambodgien de la Défense a rapporté pour sa part que l'armée thaïlandaise a lancé à l'aube des attaques contre l'armée cambodgienne en deux lieux distincts.

Phnom Penh n'a pas répondu à ces attaques, a ajouté le ministère dans un communiqué, dénonçant des actions provocatrices de la part de la Thaïlande depuis plusieurs jours.

Les tensions frontalières de longue date entre les deux pays ont donné lieu à un conflit armé en juillet dernier, pendant cinq jours, avant qu'un cessez-le-feu ne soit scellé par l'intermédiaire des Etats-Unis et de la Malaisie.

Au moins 48 personnes ont été tuées lors de ces affrontements, tandis qu'environ 300.000 personnes ont été temporairement déplacées par les combats.

Le gouvernement thaïlandais avait annoncé le mois dernier suspendre la mise en oeuvre de l'accord de cessez-le-feu après que quatre soldats thaïlandais ont été blessés dans l'explosion d'une mine antipersonnel.

(Panarat Thepgumpanat, avec le bureau de Bangkok; version française Jean Terzian)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank