La Thaïlande dit avoir mené des frappes le long de la frontière avec le Cambodge

La Thaïlande a procédé à des frappes aériennes le long de la frontière avec le Cambodge, a déclaré lundi le porte-parole de l'armée, alors que Bangkok et Phnom Penh s'accusent mutuellement d'avoir enfreint l'accord de cessez-le-feu chapeauté par l'administration du président américain Donald Trump.

Des affrontements entre les deux pays voisins ont éclaté en juillet dernier, à la suite de la mort d'un soldat cambodgien lors d'un accrochage frontalier deux mois plus tôt, avant qu'un cessez-le-feu ne soit scellé au bout de cinq jours.

Toutefois, le gouvernement thaïlandais a annoncé en novembre qu'il suspendait la mise en oeuvre de l'accord de cessez-le-feu, sans préciser alors si des soldats allaient être redéployés à la frontière avec le Cambodge, après que quatre soldats thaïlandais ont été blessés dans l'explosion d'une mine antipersonnel.

(Bureau de Bangkok)