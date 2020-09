La tension monte entre Vincent Bolloré et Arnaud Lagardère

C'est la rentrée. Le feuilleton Lagardère, actuellement le plus palpitant du capitalisme français, reprend. Arnaud Lagardère parviendra-t-il à garder le contrôle et la gestion de la société fondée par son père Jean-Luc ? La dernière saison a été riche en rebondissements et en invités de marque pour le groupe d'édition (Hachette) et de Travel Retail (commerces dans les gares et aéroports), qui détient encore quelques médias prestigieux comme Europe 1 et Paris Match.

Il y a eu l'arrivée au capital de la société de barons du CAC40 comme Vincent Bolloré, Marc Ladreit de Lacharrière et Bernard Arnault. Ou encore l'apparition de politiques dont l'ex-président Nicolas Sarkozy, entré au conseil de surveillance de Lagardère, et celle de l'ex-PDG de la SNCF Guillaume Pepy.

Quand Stephen King exacerbe les tensions...

La nouvelle saison 2020-2021 débute sur les chapeaux de roue. La bataille entre Arnaud Lagardère, gérant commandité de la société éponyme, et ses deux principaux actionnaires, Vivendi et le fonds Amber, se déplace désormais sur le terrain judiciaire. Les deux groupes, qui possèdent respectivement environ 23,5 % et 20 % du capital de Lagardère, annoncent « saisir le tribunal de commerce de Paris d'une demande de convocation d'assemblée générale ». Ils n'ont guère

