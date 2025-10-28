La "tempête du siècle" Melissa touche terre en Jamaïque

(Actualisé avec arrivée de Melissa en Jamaïque)

L'ouragan Melissa a touché terre mardi en Jamaïque où il risque de causer d'importants dégâts et de provoquer des coupures de courant et des moyens de communications, selon le Centre américain des ouragans (NHC).

Le NHC a confirmé que Melissa avait touché terre dans le sud-ouest de la Jamaïque, près de New Hope, avec des rafales de près de 300 km/h.

Melissa est le premier ouragan de catégorie 5 à atteindre la Jamaïque et le NHC a prévenu qu'une défaillance structurelle des bâtiments était possible près de la trajectoire de l'oeil de la tempête, demandant aux habitants de "mettre le plus de murs possibles entre (eux) et l'extérieur".

"Une pièce sans fenêtres, dans laquelle, idéalement, vous pouvez également éviter les chutes d'arbres. Un tel endroit est le plus sûr dans un bâtiment. Vous pouvez vous mettre sous un matelas et porter un casque pour une meilleure protection", a indiqué le NHC.

L'ouragan devrait traverser mardi la Jamaïque avant de se diriger vers l'est de Cuba puis de remonter mercredi vers l'archipel des Bahamas.

La lenteur de déplacement du phénomène cyclonique, au-dessus d'une mer des Caraïbes inhabituellement chaude pour la saison, a contribué à renforcer la taille et la vigueur de l'ouragan, a souligné le NHC.

La Fédération internationale de la Croix-Rouge a estimé à 1,5 million de personnes le nombre d'habitants de la Jamaïque qui devraient être directement affectés par les conséquences du cyclone.

Le Premier ministre jamaïquain Andrew Holness a ordonné lundi des évacuations dans plusieurs régions du sud de l'île, notamment le site historique de Port Royal.

"Aucune infrastructure dans la région ne peut résister à un catégorie 5", a-t-il averti.

