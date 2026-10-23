La tempête Austen balaie l'ouest de la France, 161.000 foyers privés d'électricité

Le logo d'Enedis, le gestionnaire du réseau électrique, est visible sur la veste d'un employé sur un chantier à Nantes
Quelque 161.000 foyers étaient privés d'électricité vendredi matin dans l'ouest de la France balayé par la tempête Austen, la première de l'automne, qui s'accompagne de vents violents, rapporte Enedis.
"Dans une situation encore très évolutive, car la tempête est toujours en cours, les régions les plus touchées sont la Bretagne (128 000 clients), les Pays de la Loire (19 000 clients) et la Normandie (14 000 clients)", a précisé dans un communiqué la filiale d'EDF chargée de la gestion du réseau public de distribution d'électricité.
Météo France a placé en vigilance orange pour vents violents 23 départements de la façade nord-ouest, de la Bretagne aux Hauts-de-France et jusqu'à Paris et l'Ile-de-France.
"Au sud de la dépression, un épisode de vent fort et tempétueux s'est mis en place en cours de nuit de jeudi à vendredi; il va se décaler vers l'est en journée de vendredi", a expliqué l'agence.
Des rafales de 120 à 140 km/h ont été observées la nuit dernière sur le littoral breton et le littoral ouest du département de la Manche, a-t-elle précisé.
(Jean-Stéphane Brosse, édité par Zhifan Liu)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer