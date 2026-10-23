La tempête Austen balaie l'ouest de la France, 161.000 foyers privés d'électricité

Le logo d'Enedis, le gestionnaire du réseau électrique, est visible sur la veste d'un employé sur un chantier à Nantes

Quelque 161.000 ‌foyers étaient privés d'électricité vendredi matin dans ​l'ouest de la France balayé par la tempête Austen, la première de l'automne, qui s'accompagne ​de vents violents, rapporte Enedis.

"Dans une situation encore très évolutive, ​car la tempête est ⁠toujours en cours, les régions les plus ‌touchées sont la Bretagne (128 000 clients), les Pays de la Loire (19 000 ​clients) et ‌la Normandie (14 000 clients)", a précisé ⁠dans un communiqué la filiale d'EDF chargée de la gestion du réseau public de distribution ⁠d'électricité.

Météo France ‌a placé en vigilance orange pour ⁠vents violents 23 départements de la ‌façade nord-ouest, de la Bretagne aux ⁠Hauts-de-France et jusqu'à Paris et l'Ile-de-France.

"Au ⁠sud de la ‌dépression, un épisode de vent fort et ​tempétueux s'est mis ‌en place en cours de nuit de jeudi à vendredi; il ​va se décaler vers l'est en journée de vendredi", a expliqué l'agence.

Des ⁠rafales de 120 à 140 km/h ont été observées la nuit dernière sur le littoral breton et le littoral ouest du département de la Manche, a-t-elle précisé.

(Jean-Stéphane Brosse, édité ​par Zhifan Liu)