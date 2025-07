La téléphonie, un "enjeu de souveraineté" : le gouvernement "très vigilant" face à la possible vente de SFR à des acteurs étrangers

La maison mère de SFR Altice France, lourdement endettée, est entrée depuis février dans un processus de restructuration de sa dette après un accord avec ses créanciers.

Quel avenir pour SFR? Interrogé à l'antenne de CNews/Europe 1, le ministre de l'Industrie a assuré que le gouvernement sera "très vigilant" si d'éventuels acteurs "étrangers" envisageaient de racheter l'opérateur téléphonique, dont l'activité constitue un "enjeu de souveraineté" en France.

"Effectivement aujourd'hui SFR veut céder ses actifs dans la téléphonie", a déclaré Marc Ferracci mardi 8 juillet, jugeant qu'il y a dès lors une "possibilité" qu'il n'y ait plus que trois opérateurs de téléphonie en France (Orange, Bouygues et Free). "Si d'aventure des acteurs étrangers s'intéressaient à SFR", le gouvernement serait "préoccupé" par "des enjeux de souveraineté", a ajouté le ministre.

Quelles conséquences sur les clients SFR?

Marc Ferracci n'a pas répondu à la question d'un éventuel blocage par le gouvernement d'une tentative de rachat par un groupe étranger. "Je ne peux pas le dire aujourd'hui", a-t-il dit. "J'attends de voir si des offres se manifestent mais c'est un élément de préoccupation, les infrastructures de téléphonie sont des éléments de souveraineté, donc le gouvernement sera très vigilant aux éventuels acteurs qui se présenteraient".

Pour les consommateurs, une cession de SFR ne doit pas se traduire "par des hausses de prix" sur les abonnements "qui soient trop significatives et qui pénalisent la facture téléphonique des Français", a estimé M. Ferracci. "Mais en même temps", a-t-il fait valoir, "il faut trouver un équilibre" industriel. "Il faut que nos opérateurs aient la capacité pour continuer à investir dans les réseaux". "On a beaucoup investi dans la fibre, on est le pays le plus couvert par la fibre, le plus couvert par la téléphonie mobile. Donc il faut qu'on conserve ces capacités" , a-t-il dit.

La vente de SFR, valorisé à hauteur de 30 milliards d'euros selon des rumeurs de marché, pourrait aboutir à une reconfiguration inédite du marché des télécoms français depuis l'arrivée de l'opérateur Free en 2012.