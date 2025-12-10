La technique bien rodée de Dominik Szoboszlai sur penalty
C’est dans les vieux pots qu’on fait les meilleures confitures : démonstration.
Reparti de l’Inter avec une belle victoire, Liverpool peut remercier Dominik Szoboszlai, auteur d’un péno dans les tous derniers instants. Un tir en force côté gauche a suffi pour tromper Yann Sommer , pourtant parti du bon côté (sur sa droite donc). La spéciale Szoboszlai, en somme.…
CMF pour SOFOOT.com
