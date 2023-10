La taxe foncière a flambé de 26,3% en 10 ans

Strasbourg (+45,6% entre 2012 et 2022), Nantes (+39,3%) et Marseille (+37,8%) sont dans le top 3 des villes où elle a le plus augmenté, selon l'Observatoire national des taxes foncières. À titre de comparaison, à Paris elle n'a augmenté "que" de 15,8%.

( AFP / DENIS CHARLET )

La taxe foncière est arrivée à la fin de l'été au courrier des ménages non mensualisés et sera prélevée ce samedi 21 octobre. Et cette année encore cette taxe locale des propriétaires est en forte hausse. À la hausse automatique de 7,1% , à cause de l'augmentation des valeurs locatives, calculée en fonction de l'inflation, s'ajoute également dans certaines villes une hausse du taux décidée par la commune , parfois spectaculaire comme à Paris (+51,9%) ou Grenoble (+24,4%).

Cette année, 35 des 200 plus grandes villes de France ont relevé le taux communal de la taxe foncière contre 24 l'an dernier , révèle l’Observatoire national des taxes foncières réalisé chaque année par l’Union nationale des propriétaires immobiliers (UNPI), dévoilé par Le Parisien mercredi 18 octobre. En conséquence, la taxe foncière a augmenté cette année de 9,3% dans les 200 plus grandes villes, avec des flambées à +60,8% à Paris, +44% à Meudon ou encore +32%,% à Grenoble . "Les grandes communes sont les plus concernées par cette explosion des taux cette année. Aujourd’hui, certaines ont des taux de taxe foncière hallucinants à cause d’une explosion de l’imposition commencée il y a plus de dix ans", souligne Sylvain Grataloup, le président de l’UNPI.

Entre 2012 et 2022, l'Observatoire constate en effet une hausse moyenne de 26,3%. Strasbourg (+45,6% entre 2012 et 2022), Nantes (+39,3%) et Marseille (+37,8%) sont dans le top 3 des villes où elle a le plus augmenté. À titre de comparaison, à Paris elle n'a augmenté "que" de 15,8%.

La faute à la suppression de la taxe d'habitation , mesure emblématique d'Emmanuel Macron lors de son premier quinquennat ? "Quand la taxe d'habitation a été supprimée, tout le monde s’en réjouissait. J’appelais alors plutôt à la vigilance. On voit bien aujourd’hui que les communes, qui ont perdu une manne financière depuis lors, récupèrent ce qu’elles peuvent avec les propriétaires via la taxe foncière", analyse Sylvain Grataloup.

En septembre dernier, Emmanuel Macron défendait sur TF1 et France 2 sa politique fiscale en assurant : "Quand vous avez votre taxe foncière qui augmente, c'est pas le gouvernement. (...) C'est votre commune qui le décide. Et c'est un scandale quand j'entends des élus qui osent dire que c'est la faute du gouvernement" . La remarque avait fait bondir plusieurs édiles de tous bords.

Cette hausse de la taxe foncière devrait perdurer. L’an prochain, la révision des valeurs locatives en fonction de l’inflation devrait entraîner une hausse mécanique de toutes les taxes foncières de 4,2 %. "Les amendements au projet de loi de finances qui proposaient de plafonner ce taux ont tous été rejetés vendredi (13 octobre) en commission des Finances à l’Assemblée nationale. Les élus estimaient que, même si le quotidien était dur pour les propriétaires, il était primordial que les collectivités locales aient suffisamment de recettes pour faire face à l’inflation", explique Frédéric Zumbiehl, juriste en charge de l’Observatoire à l’UNPI.