La Syrie signe un accord avec le promoteur immobilier émirati Arada pour un projet immobilier de $7 mlds

Le promoteur immobilier émirati Arada a signé lundi un accord avec le Fonds souverain syrien en vue de la réalisation d'un projet immobilier d'une valeur de 7 milliards de dollars (6,03 milliards d'euros), a rapporté l'agence de presse officielle syrienne.

Le projet, qui sera le premier d’Arada en Syrie, comprendra des complexes résidentiels ainsi que des infrastructures de santé, d’éducation et de loisirs, a précisé l'agence.

L’accord avec Arada, soutenu par des membres des familles royales du Golfe, intervient alors que la Syrie cherche à resserrer ses liens avec les Émirats arabes unis, qui ont avancé plus lentement que d’autres pays du Golfe dans le développement de leurs relations avec le nouveau gouvernement syrien.

Damas cherche à attirer des investissements étrangers pour soutenir une économie dévastée par plus d’une décennie de guerre et les sanctions occidentales, dont la plupart ont été levées. Le pays a signé pour plusieurs milliards de dollars d’accords et de protocoles d’accord avec des investisseurs du Golfe, notamment des entreprises saoudiennes et qataries, ainsi qu’avec des sociétés américaines.

(Reportage Menna Alaa El-Din et Muhammad Al Gebaly, version française Elena Smirnova, édité par Sophie Louet)